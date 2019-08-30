Живущий в Эстонии украинец: хочу здесь работать до пенсии, на эстонскую зарплату можно жить

Украинец Виктор Нелип приехал в Эстонию весной 2014 года, сначала жил в центре для беженцев в Вао и ходатайствовал у Эстонии о международной защите, но ему отказали. Сейчас он живет и работает в Эстонии на основании долгосрочной визы (действует до 365 дней), пишет Postimees.

Виктор бывший военной, служил в советской армии. «Я ушел из армии и стал работать строителем. Закончил строительное училище. Реставрировал храмы в России и на Украине» - рассказывает он о своем жизненном пути.

«На Украине началась революция, начали убивать, стрелять и я уехал», - объясняет Виктор, почему покинул родину.

Сначала в Эстонии он находился в центре Вао, но ему отказали в убежище. Однако он нашел работу и благодаря этому смог остаться в Эстонии. «Нашел хорошего работодателя, работаю строителем. Сейчас занимаюсь небольшим ремонтом в магазинах Maxima. На Украине зарплата 2000-3000 гривен (около 100-150 евро), в Эстонии стал зарабатывать гораздо больше», - рассказывает Нелип.

«Недавно я был на Украине. Там можно работать и жизнь, но очень тяжело, морально тяжело, - говорит он. - Я планирую работать и жить в Эстонии до пенсии. Я хочу остаться здесь, больше не хочу никуда переезжать».

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