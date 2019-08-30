ЦСКА и "Краснодар" узнали своих соперников по Лиге Европы

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка Лиги Европы.
Российскх клубов в Лиге Европы два: ЦСКА сыграет с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем», «Краснодар» – с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».
Также интересную группу получила казахская "Астана", в гости к которой приедет "Манчестер Юнайтед", сербский "Партизан" и голландский "АЗ", киевское "Динамо" должно выходить из группы с датским "Копенгагеном", шведским "Мальме" и швейцарским "Лугано. Группой "смерти" можно назвать две группы: в которых сойдутся лондонский "Арсенал", бельгийский "Стандарт", португальская "Виктория" и обидчик таллиннской "Флоры" немецкий "Айнтрахт", а также группу с шотландским "Рейнджерс", римским "Лацио", швейцарским "Янг Бойз" и голландским "Фейеноордом".
Матчи группового раунда пройдут 19 сентября, 3 и 24 октября, 7 и 28 ноября, а также 12 декабря. 16 декабря состоится жеребьевка 1/16 финала.
Лига Европы
Групповой раунд
Группа A: «Севилья» (Испания), АПОЭЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург)
Группа B: «Динамо» Киев (Украина), «Копенгаген» (Дания), «Мальме» (Швеция), «Лугано» (Швейцария)
Группа C: «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция)
Группа D: «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Голландия), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия)
Группа E: «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), ЧФР (Румыния)
Группа F: «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Стандард» (Бельгия), «Витория Гимараэш» (Португалия)
Группа G: «Порту» (Португалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейеноорд» (Голландия), «Рейнджерс» (Шотландия)
Группа H: ЦСКА (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия)
Группа I: «Вольфсбург» (Германия),«Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Александрия» (Украина)
Группа J: «Рома» (Италия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия)
Группа K: «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Слован» (Словакия)
Группа L: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), АЗ (Голландия)