ЦСКА и "Краснодар" узнали своих соперников по Лиге Европы

Российскх клубов в Лиге Европы два: ЦСКА сыграет с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем», «Краснодар» – с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».

Также интересную группу получила казахская "Астана", в гости к которой приедет "Манчестер Юнайтед", сербский "Партизан" и голландский "АЗ", киевское "Динамо" должно выходить из группы с датским "Копенгагеном", шведским "Мальме" и швейцарским "Лугано. Группой "смерти" можно назвать две группы: в которых сойдутся лондонский "Арсенал", бельгийский "Стандарт", португальская "Виктория" и обидчик таллиннской "Флоры" немецкий "Айнтрахт", а также группу с шотландским "Рейнджерс", римским "Лацио", швейцарским "Янг Бойз" и голландским "Фейеноордом".