Полицейских попросили расследовать дело о щели для подглядывания в уличном туалете в Пирита

Управа района Пирита уведомила об этом инциденте городской Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, сообщил пресс-секретарь управы BNS.

Департамент в свою очередь связался с фирмой, которая занималась установкой и обслуживанием уличного туалета. В фирме обещали привести все в порядок как можно скорее.

Также власти районной управы попросили полицию расследовать нарушение и просмотреть записи с камер видеонаблюдения.