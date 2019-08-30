Пт, 30.08.2019
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  • Полицейских попросили расследовать дело о щели для подглядывания в уличном туалете в Пирита

Полицейских попросили расследовать дело о щели для подглядывания в уличном туалете в Пирита

Фото иллюстративное.

ФОТО: Gertrud Alatare

По данным телепрограммы Kuuuurija, вблизи яхт-клуба Kalev в Пирита вновь проделали щель для подглядывания в уличном общественном туалете. Управа района обратилась в полицию. 

Управа района Пирита уведомила об этом инциденте городской Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, сообщил пресс-секретарь управы BNS.

Департамент в свою очередь связался с фирмой, которая занималась установкой и обслуживанием уличного туалета. В фирме обещали привести все в порядок как можно скорее. 

Также власти районной управы попросили полицию расследовать нарушение и просмотреть записи с камер видеонаблюдения. 

«Призываю людей незамедлительно сообщать о ненадлежащем поведении в районную управу, полицию или МуПо по телефонам 645 7600, 112 или 14 410», – заявил старейшина Пирита Тынис Лийнат.

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