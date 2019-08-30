За лето более 110 велосипедистов получили травмы в результате несчастных случаев

По данным полиции и погранохраны, в период с 1 июня по 25 августа произошло 113 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, одним из которых был велосипедист.

В 66 из 113 случаях виновным в происшествии был велосипедист, в 9 – водитель автомобиля и в одном случае – водитель грузовика. Причина остальных 37 случаев выясняется.

Руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ подчеркнул, что из 113 происшествий 91 произошло в населенном пункте и 22 – за пределами.

«Прежде всего, несчастные случаи происходят из-за невозможности считаться с другими во время движения и из-за тенденции переоценивать свои навыки вождения. Велосипедисты движутся с относительно высокой скоростью по сравнению с пешеходами и поэтому могут очень неожиданно возникнуть перед водителем на перекрестке. Вот почему важно, чтобы все стороны приблизились к пешеходному переходу, замедлив скорость, и убедились, что опасности нет», - сказал Кулламяэ.