Читатель Rus.Postimees: вот так дети шли в первый класс в 1984 году

Далеко не для всех новый учебный год начинается сегодня, многие школьники вернутся в классы только в понедельник. Но 1 сентября в нашей памяти в любом случае навсегда останется как День знаний.
Вот и читатели Rus.Postimees с умилением просматривают свои семейные архивы, вспоминают своих первоклашек, гладиолусы с бантами и свою первую учительницу.
Читатель Николай Смирнов прислал в редакцию видео от 1984 года, когда в первый раз в первый класс таллиннской 40-й школы (ныне Тынисмяэский русский лицей) пошла его дочь.
А вы помните свой первый день в школе? Хотели бы в него вернуться?