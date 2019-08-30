Довели: жители многоквартирного дома восстали против наглых соседей, пришлось вмешаться и полиции

Первый вызов полицейские получили почти в полночь: в квартире на Месипуу была шумная вечеринка. Хотя соседи сначала пытались сами поговорить с нарушителями спокойствия, это не дало результатов и для решения ситуации вызвали полицейских.

Валгаский участковый Кайри Руус сказала, что отреагировавший на вызов полицейский патруль зашел в квартиру, откуда был шум, и поговорил с находившимися там женщиной и мужчиной. «Музыку выключили и они пообещали, что пойдут спать и больше не будут нарушать спокойствие соседей. К сожалению, так не произошло, поскольку как только стражи правопорядка покинули дом, музыку вновь включили и соседи вновь не могли спать», - рассказывает Руус.

Полицейским пришлось вернуться. «На этот раз полицейские попытались по-доброму объяснить, что уже ночь, поэтому шуметь и нарушать покой соседей запрещено. Была проведена долгая разъяснительная беседа, в результате которой находящимся в квартире людям объяснили, как следует считаться с живущими в доме людьми и обеспечивать их благополучие», - говорит полицейский.

По словам старейшины, к сожалению, никакие разговоры на нарушителей не подействовали и праздник продолжился через некоторое время. «Поскольку тусовщики не прислушались к словам и рекомендациям, рано утром полицейским ничего не оставалось, как забрать с собой издающее звуки устройство. Вечеринка затихла и в доме настала тишина. Далее полиция в ходе производства рассмотрит, как можно повлиять на шумных тусовщиков», - сказала Руус.