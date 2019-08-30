Пострадал велосипедист: полиция ищет свидетелей ДТП в Ласнамяэ

По первоначальным данным, неизвестное транспортное средство «подрезало» велосипед. Во избежание столкновения велосипед совершил маневр и врезался в припаркованный на Прийсле-теэ автомобиль Renault Master. Велосипедиста доставили в больницу.

Вблизи находился человек, который окликнул велосипедиста и спросил, требуется ли помощь свидетеля. Просим связаться этого человека или других свидетелей этого ДТП с полицией по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.