Неутешительные результаты рейда: полиция поймала опасных водителей

Девять полицейских в течение трех часов проверили 1281 водителя. К сожалению, трех водителей пришлось отстранить от вождения, поскольку в их организме был превышен допустимый уровень алкоголя.

«Напоминаю, что алкоголь и вождение нельзя совмещать, – сказал руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Мати Теэ. – Также при легком опьянении необходимая для вождения реакция замедляется и способность принимать решение в опасной ситуации дает не самый адекватный результат. Таким образом они подвергают опасности как свою жизнь, так и других участников дорожного движения».