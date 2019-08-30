Жители многоквартирного дома ввели плату за вход в свой подъезд

Здание, известное как доходный дом Елисеевых, пользуется популярностью у туристов. Деньги у чужаков берет консьерж, всем посетителям при этом выдаются чеки. «Жильцы смогли объединиться и приняли решение об ограничении доступа в парадную и взимании платы, — пояснил изданию член правления совета объединения многоквартирных домов Петербурга Андрей Китаев. — И там сразу же наступил порядок. Если человек хочет посмотреть на исторические интерьеры — пожалуйста, но будьте добры внесите свой вклад в их сохранение».