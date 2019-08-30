Пт, 30.08.2019
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Жители многоквартирного дома ввели плату за вход в свой подъезд

Санкт-Петербург

ФОТО: Konstantin Sednev

Проживающие в доме №14 на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге начали взимать по сто рублей с каждого посетителя, решившего посмотреть их парадную, пишет Lenta.ru.

Здание, известное как доходный дом Елисеевых, пользуется популярностью у туристов. Деньги у чужаков берет консьерж, всем посетителям при этом выдаются чеки. «Жильцы смогли объединиться и приняли решение об ограничении доступа в парадную и взимании платы, — пояснил изданию член правления совета объединения многоквартирных домов Петербурга Андрей Китаев. — И там сразу же наступил порядок. Если человек хочет посмотреть на исторические интерьеры — пожалуйста, но будьте добры внесите свой вклад в их сохранение».

Вырученные средства жители намерены тратить на текущий ремонт и благоустройство дома. В частности, в ближайшем будущем они планируют восстановить утраченные витражи здания, отреставрировать камин и заменить украденные балясины.

Дом Елисеевых был построен в конце XIX века по проекту архитектора Гавриила Барановского. Здание имеет статус памятника культурного наследия.

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