Эстонский интернет-магазин IKEA в первый день работы посетили свыше 100 000 человек

Посетители в день открытия интернет-магазина совершили в нем более 2000 покупок, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу IKEA.

Одновременно с интернет-магазином в Таллинне заработал демонстрационный зал площадью 6000 квадратных метров с образцами продукции и пунктом выдачи купленных через интернет товаров.

В интернет-магазине доступны 8 000 предметов домашнего обихода, которые можно заказать непосредственно домой с помощью курьера или до пункта доставки в Таллинне, откуда товар можно будет забрать самостоятельно.