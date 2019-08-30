Шотландия все же одна из особенно прекрасных стран

Команда «Адмирала Беллинсгаузена», которая провела в Шотландии целую неделю, испытала в этой постоянно дождливой и холодной стране чрезвычайно теплые ощущения и обнаружила много связей с Эстонией, пишет Postimees.
Мы закончили длившийся двое суток этап из Эдинбурга до Гааги. Такого преимущественно гладкого и тихого моря у нас на протяжении всего путешествия так долго не было. Северное море показало нам свое редко с этой стороны открываемое, но очень красивое лицо. Дельфины сопровождали нас несколько раз, мы фотографировали парки ветряков и нефтяные вышки, ночью наблюдали за треском грозы и пекли яблочный пирог.
Подведем итоги своего шотландского этапа до того, как прибудем в Голландию: если какая-то страна способна взывать впечатления и тогда, когда летом на улице постоянно 11-13 градусов тепла и бесконечно идет дождь, то такую страну нужно считают одной и особенно прекрасных стран. Шотландия, по нашей оценке, как раз и есть одна из них. На Оркнейские и Шетландские острова мы обязательно хотели бы однажды вернуться! Кто понырять, кто посмотреть на птиц, кто отправиться в поход, кто насладиться археологическими раскопками в местах, где можно достать лучший в мире виски. Гористая часть Шотландии требует еще больше основательного изучения в походе, и Лохнесское чудовище мы в этот раз не увидели. Выступления духовых оркестров стали нашими буднями, хотя не было мест, где мы не слышали бы этих инструментов.
Отправившись в Керкуолл, в море нас опять поприветствовал уже знакомый сине-оранжевый спасательный катер, но в этот раз это были Оркнейские добровольные спасатели на водах (RNLI – Royal National Lifeboat Institution). За это снова и опять благодарим эстонского спасателя на водах Райта Килланди, который проинформировал о нашей экспедиции все подразделения добровольных спасателей на протяжении всего нашего маршрута. Таким теплым и сверхбезопасным приемом мы уже избалованы.
У этих парней есть много чему поучиться. Под руководством Райта Килланди мы провели на борту теоретические и практические учения, чтобы всем стало ясно, что делать в случае, если на судне случится пожар, кто-то упадет за борт, или если придется эвакуироваться. Попробовали костюм спасателя, который и в холодной воде должен поддерживать пригодную для выживания температуру, затащили «упавшего» за борт юнгу обратно и много чего другого. Если и профессиональные спасатели тренируются минимум раз в неделю, почему и у нас такие учения не могут стать рутиной, особенно при постоянной смене членов команды. Выданное в наше распоряжение современное спасательное средство SEABOB протестировал во время следующих морских учений Кармель Килланди.
Мы постоянно делаем свою жизнь более безопасной и удобной. На кампусе ликвидировали слабые места, которые выявились в первые штормовые ночи, так что впредь никому не придется собирать спасенную во время шторма еду с пола.
В окрестностях Керкуолла есть, что посмотреть. В портовый городок Стромнесс в свое время заходил даже капитан Кукк, чтобы набрать в местных скважинах питьевой воды. Тут же находится пресловутый залив Скапа-Флоу, где отступавшие немецкие войска в 1919 году утопили большую часть из своего 74-судового флота, чтобы он не достался врагу. Большую часть из них после подняли и увезли на свалку, но семь из них до сих пор лежат на дне, на глубине 20-40 метров на радость ныряльщикам.
Тут же имеется целый ряд монументов из Неолита (2-4 тысячелетие до н.э.), которые входят в список мирового наследия ЮНЕКСО. Один из них был установлен за 500, а другой за 1000 лет до Стоунхенджа. Но есть вещи, которые не меняются, например, овцы и потребности в овечьей шерсти. Была приятная встреча с «неолитовой овцой» и ее семейством. Судовых дам порадовала информация, согласно которой женщины были важными деятелями уже на кораблях викингов. Они играли важную роль в вязании парусов. На то, чтобы изготовить один приличный парус требовалось больше времени, чем на то, чтобы построить все равно каких размеров лодку. Для того чтобы просушить паруса, викинги часто пользовались кафедральным собором Керкуолла, где больше места.
Скара-Брей – это лучше всего сохранившаяся в северной части Европы прибрежная деревня молодого Неолита. Там жили задолго до строительства пирамид в Гизе, примерно за 4500 лет. И в таких домах, где теоретически могла быть и канализация. Наш харизматичный гид Сюзи стала в Скара-Брей воплощением девочки, которая стала нашим проводником по своей родине тысячелетней давности. Убедительно! Сюзи мы получили себе на полдня благодаря группе путешествий «Альбион», которая посетила нас на борту и посоветовал нам воспользоваться услугами своего гида. Эстонцы принесли на судно бутылку очень ценного напитка под названием Highland Park. Любителям виски это, конечно, говорит о многом. Речь идет виски single malt Окрнейского архипелага, который уже дважды объявлялся лучшим в мире. На Оркнейских островах с удовольствием говоря, что после второго раза попросили организаторов больше не принимать участиях, чтобы и у других был хоть какой-то шанс.
До отхода из Керкуолла на судно прибыл эстонский моряк Яак, который вместе с почти сорока другими эстонскими моряками уже много лет бороздит море в этом регионе. Яак принес нам очень важные лоцманские книги и морские карты об ожидающих нас портах, которые на их больших судах уже не используют, поскольку все уже стало дигитальным.
Орнитолог нашего судна Лехо Луйгуйыэ подсчитал, что за время нашего походы мы открыли 161 вид птиц. В качестве остановки для отдыха наш борт выбрал один окольцованный голубь, хозяина которого Лехо определил по прикрепленной на лапке информации и связался с ним по телефону. По полученной инструкции мы накормили голубя овсяными хлопьями, напоили свежей водой и отпустили на свободу. Морские птицы тоже являются одним из индикаторов, который показывает состояние здоровья членов экипажа. Один корморан, который явно почувствовал близость ученого, однажды в ожидании личной консультации устроил у нас ночную квартиру.
В Денди мы ходили на судне британского полярного исследователя Роберта Фэлкона Скотта «Дискавери». Сегодня в качестве ценного музейного экспоната возрождающее туризм в регионе солидное судно лет сто назад доставило Скотта и Эрнест Шеклтона именно туда, куда ехали мы сами. Директор музея дал нам с собой бутылку специального виски «Дискавери», который должен попасть с нами в Антарктику и быть распит в честь известных мореплавателей.
Мир действительно тесен и спустя несколько дней на борт «Адмирала Беллинсгаузена» поднялся Иан Моррисон – чрезвычайно колоритная фигура, носящая килт, чей дедушка был главным механиком на судне «Morning» и ходил в Антарктику вызволять «Дискавери» из ледяного плена. Иан подарил нас воспоминания своего деда о путешествиях и фотографию, на которой изображены два судна, стоящие между льдами. Услышав о певучести нашего капитана, Иан вернулся с пластинкой, на которой были записаны песни тогдашнего «Дискавери».
Эту встречу для нас организовал наш находящийся в Абердине почетный консул Эстонии Симпсон Бугласс – человек, имеющий выдающиеся знания по истории и выполняющий свою работу от всей души. Он свел нас с музыкантом Марком Эллингтоном, которому принадлежит замок Towie de Barclay 16 века. Именно здесь наш клан Барклайев обладал землями уже в 12 веке. У команды появилась уникальная возможность стать гостями хозяина замка и побывать в его уникальном доме. Этот замок в качестве подружек семьи посещали английские коронованные особы. А по данным господина Бургласса, мы стали первыми эстонцами, которые увидели замок изнутри.
Ненадолго мы остановились и в столице Шотландии Эдинбурге, где почетный консул Эстонии Петер Ферри со своей спутницей жизни эстонкой Дианне, посетил наше судно. Будучи страстными путешественниками и велосипедистами они пообещали думать о нас во время нашего дальнейшего путешествия. Когда думаем о господах Ферри и Буглассе, возникает невероятно приятно чувство, в каких хороших руках оказалось ведение эстонских дел в Шотландии! Спасибо и до новых встреч в Эстонии, Шотландии и Антарктике!