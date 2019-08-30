Шотландия все же одна из особенно прекрасных стран

Мы закончили длившийся двое суток этап из Эдинбурга до Гааги. Такого преимущественно гладкого и тихого моря у нас на протяжении всего путешествия так долго не было. Северное море показало нам свое редко с этой стороны открываемое, но очень красивое лицо. Дельфины сопровождали нас несколько раз, мы фотографировали парки ветряков и нефтяные вышки, ночью наблюдали за треском грозы и пекли яблочный пирог.

Подведем итоги своего шотландского этапа до того, как прибудем в Голландию: если какая-то страна способна взывать впечатления и тогда, когда летом на улице постоянно 11-13 градусов тепла и бесконечно идет дождь, то такую страну нужно считают одной и особенно прекрасных стран. Шотландия, по нашей оценке, как раз и есть одна из них. На Оркнейские и Шетландские острова мы обязательно хотели бы однажды вернуться! Кто понырять, кто посмотреть на птиц, кто отправиться в поход, кто насладиться археологическими раскопками в местах, где можно достать лучший в мире виски. Гористая часть Шотландии требует еще больше основательного изучения в походе, и Лохнесское чудовище мы в этот раз не увидели. Выступления духовых оркестров стали нашими буднями, хотя не было мест, где мы не слышали бы этих инструментов.

Отправившись в Керкуолл, в море нас опять поприветствовал уже знакомый сине-оранжевый спасательный катер, но в этот раз это были Оркнейские добровольные спасатели на водах (RNLI – Royal National Lifeboat Institution). За это снова и опять благодарим эстонского спасателя на водах Райта Килланди, который проинформировал о нашей экспедиции все подразделения добровольных спасателей на протяжении всего нашего маршрута. Таким теплым и сверхбезопасным приемом мы уже избалованы.

У этих парней есть много чему поучиться. Под руководством Райта Килланди мы провели на борту теоретические и практические учения, чтобы всем стало ясно, что делать в случае, если на судне случится пожар, кто-то упадет за борт, или если придется эвакуироваться. Попробовали костюм спасателя, который и в холодной воде должен поддерживать пригодную для выживания температуру, затащили «упавшего» за борт юнгу обратно и много чего другого. Если и профессиональные спасатели тренируются минимум раз в неделю, почему и у нас такие учения не могут стать рутиной, особенно при постоянной смене членов команды. Выданное в наше распоряжение современное спасательное средство SEABOB протестировал во время следующих морских учений Кармель Килланди.

Мы постоянно делаем свою жизнь более безопасной и удобной. На кампусе ликвидировали слабые места, которые выявились в первые штормовые ночи, так что впредь никому не придется собирать спасенную во время шторма еду с пола.