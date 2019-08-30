Еще одна россиянка захлебнулась в бассейне Турции и впала в кому

Отмечается, что инцидент произошел в водном парке развлечений Sealanya Seа Park. Девушка плавала в маске в бассейне с экзотическими рыбами и начала захлебываться. По словам очевидцев, мать россиянки не сразу заметила, что произошло. Когда туристку подняли из бассейна, она была уже без сознания.

"Спасатели парка пытались ее откачать, сделать искусственное дыхание и массаж сердца, но, к сожалению, было очевидно, что никто этого делать не умеет", - сказала одна из находившихся рядом туристок. Она добавила, что скорая приехала через 15 минут. По данным из соцсетей, сейчас россиянка находится в коме в критическом состоянии.

В сообщении отмечается, что при проверке записей с камер наблюдения выяснилось, что все видео за тот день удалены. Поэтому родные девушки пытаются найти очевидцев, которые могли снимать фото или видео в тот момент.

По информации телеканала Рен ТВ, девушку привезли из Турции в Россию, она находится в реанимации.

Морской парк Sealanya Sea Park - это интерактивный аквариум, который открылся летом 2008 года. Дети и взрослые могут совместить плавание в бассейнах и знакомство с представителями подводного мира. У парка 336 отзывов на Tripadvisor, большинство из них хорошие.