Фото: бизнесмен раздает в центре Таллинна бесплатный картофель

«Сегодня в Старом городе на расположенном на улице Харью, 30 поле собрали картофель и благодарим горуправу за прекрасный урожай! Таллинн не позволяет использовать недвижимость по прямому назначению 14 лет, но не может запретить выращивать картофель», - сказал Вийк. Он добавил, что оставшийся картофель горожане могут бесплатно собрать до 8 сентября или пока хватит.

Тяжба вокруг участка

Предприятию Вийка Uranos OÜ принадлежит недвижимость площадью в 715 квадратных метров на улице Харью перед церковью Нигулисте. В 2007 году город самовольно возвел на недвижимости Вийка две постройки: опорную стену на улице Трепи и один из столбов ворот на улице Ныэласильма. С этого началась длительная судебная тяжба.

В 2012 году бизнесмен добился победы над городом в окружном суде, предъявив доказательства того, что город сознательно и незаконно возвел постройки на его участке и препятствовал Вийку использовать недвижимость. Суд согласился с предпринимателем и велел снести стену и ворота и привести территорию в прежний вид, который был до строительно-раскопочных работ. Однако это до сих пор не сделано, и все, кто гуляет по улице Харью, могут увидеть, что стена и ворота Ныэласильма по-прежнему на своем месте. Чтобы надавить на город, Вийк обратился к судебному исполнителю, и 31 января городу Таллинну передали извещение.

По словам предпринимателя, несмотря на то, что половина недвижимости предназначена под жилье, а вторая половина - коммерческая, и за 14 лет Uranos OÜ уплатило почти 60 000 евро земельного налога, он не может использовать эту территорию по назначению.

На самом деле, Вийк хотел бы продать участок городу и просит за него 1,6 млн евро. Сейчас, по его подсчетам, стоимость территории в 715 квадратных метров составила бы 3,2 млн евро, но он готов уступить ее за полцены.