Премьер-министр Ратас: если бы я боялся, то давно бы сбежал

«Начнет ли Центристская партия параллельно создавать новую коалицию? Ответ «нет», – сказал Ратас после провального голосования по вотуму недоверия. – У меня нет проблем в общении со 101 депутатом и отвечать на вопросы как личного, так и другого характера».

По его словам, в политике всегда так: вотум недоверия надо просто пережить. На вопрос, задала ли оппозиция ему неприятные вопросы, Ратас ответил, что подобного не было.

«Это одна из форм работы оппозиции. Я хочу, чтобы общество Эстонии было единым, а пальцем показывали меньше. От этого я отталкиваюсь, отвечая и на вопрос от Postimees», – пояснил премьер на вопрос о том, провела ли оппозиция слабо свою работу.

«Знаете, если бы я боялся должности премьер-министра, то уже бы давно сбежал из дома Стенбока», – заявил Ратас.

По его словам, нельзя быть в политике, если боишься. «Это ничего не дает», – сказал он, добавляя, что в политике необходимо действовать и решать те вопросы, что стоят перед эстонским обществом.

На вопрос продолжит ли Ратас приносить извинения за министров из партии EKRE, Ратас ответил, что министры мало-помалу вникают в свои сферы деятельности.