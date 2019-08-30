Опасности в море: в Таллиннском заливе ликвидированы восемь снарядов

Снаряды, обнаруженные в ходе работ по углублению порта Найссаар, были идентицифированы северо-эстонской саперной группой спасательного департамента, передали ВМС. Поскольку на острове отсутствуют условия для безопасной ликвидации крупнокалиберных взрывных устройств, снаряды передали водолазам-саперам ВМС.

ВМС прежде всего отвезли снаряды в специально выбранную зону вдали от порта. Перед началом ликвидации снарядов ВМС и департамент водных путей сообщения выпустили навигационное предупреждение. Они также согласовали деятельность с центром морской охраны департамента полиции и погранохраны.

Водолазы-саперы каждый раз перед ликвидацией взрывного устройства на море дают предупреждающий сигнал и охраняют зону ликвидации по периметру, чтобы любительские судна случайно не оказались в опасности.

«Все работы по ликвидации взрывных устройств проводятся под контролем, согласованно с другими ведомствами. До сих пор сотрудничество проходило успешно, мы всегда находили возможности для взаимной поддержки, чтобы сделать морские навигационные пути безопаснее», - сказал командующий водолазной группы ВМС старший лейтенант Прийт Каазикмяэ.

Взрывные устройства и раньше находили при строительных работах в порту Найссаар. В марте этого года водолазы-саперы ликвидировали найденные в ходе работ по углублению порта 15 снарядов и 18 деталей взрывных устройств. В декабре прошлого года были ликвидированы семь снарядов, самый крупный из которых весил около полутонны и содержал более 60 кг взрывчатого вещества.

Во время Первой мировой войны на расположенном вблизи Таллинна острове построили морскую крепость имени Петра Великого — комплекс оборонительных сооружений, включавший железнодорожные пути, артиллерийские батареи и склады боеприпасов. Во время Второй мировой войны на острове работал сборочный цех морских мин. После ухода советских войск часть боеприпасов и снаряжения осталась на острове и в окрестностях, поэтому там до сих пор находят морские мины, снаряды и другие опасные взрывные устройства.