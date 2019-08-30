Сыырумаа получил разрешение купить фирму, владельца которой он не знает

Годами в СМИ спекулировали о том, что реальным собственником Signaal-а является именно Сыырумаа. В конце июля владелец U.S. Invest Урмас Сыырумаа и собственник Kovanen Holding OÜ – исполнительный директор Europark Estonia – Кароль Кованен заявили о покупке AS Signaal TM у нынешней фирмы-владельца Oppius OÜ.

Signaal — давний партнер города Таллинн, регулярно выигрывающий многомиллионные тендеры. К примеру, в 2017 году фирма выиграла тендер на 8,5 млн евро на установку и обслуживание дорожных знаков, дорожной разметки и светофоров сроком на пять лет.

Несмотря на свою успешность, фирма Signaal стала одним из самых засекреченных предприятий в Эстонии. Ее реальный собственник в те или иные моменты прятался за спинами адвокатов в Швейцарии и на Кипре. Сам Сыырумаа отрицал свою причастность к фирме.

Сейчас, по данным Коммерческого регистра, фактическим получателем прибыли Oppius OÜ является Томас Карстен Бёте, являющийся резидентом ОАЭ. Ранее в медиа его называли гражданином Нидерландов.

Представляющий продавца – Oppius OÜ – партнер международного инвестиционного банка Oaklins M&A Baltics Хейкки Кяллу заявил, что интерес к покупке акций Signaal TM был огромным, поступило несколько конкретных предложение, но U.S. Invest и Kovanen Holding сделали лучшее. Он уверен, что сделка завершится к концу этого года.

По ее итогам U.S. Invest будет иметь 70% доли в Signaal-е, а Kovanen Holding – 30%. Стоимость покупки стороны не озвучивают.

По словам собственника Kovanen Holding OÜ – исполнительного директора Europark Estonia – Кароля Кованена, Signaal TM – это предприятие с очень большим потенциалом: «На первый взгляд речь идет о предприятии с сильной старой школой, которое производит дорожные знаки и обслуживает светофоры. В то же время, их сфера деятельности шире, чем управление движением людей, и там огромное количество неосвоенных земель. Знаки, разметка и светофоры останутся, но добавится целостное управление движением с учетом данных реального времени, разные умные городские решения».

Основанное в 1973 году предприятие по организации дорожного движения AS Signaal TM является одним из крупнейших коммерческих предприятий, предлагающих такие услуги. В фирме работает 73 сотрудника.

В прошлом году доходы от продаж Signaal выросли на 30,2 процента, достигнув 6,6 миллиона евро. Прибыль сделала еще более внушительный прыжок, увеличившись на 54,8 процента до 681 887 евро.

Большая часть продаж, то есть 2,3 миллиона евро пришлась на установку светофоров и других ITS-систем, а также на их обслуживание. 2,1 миллиона евро заработали на производстве знаков организации движения, их установке и обслуживании.