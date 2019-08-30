Собрались за город? На выходных действуют ограничения сразу на нескольких шоссе

В Ида-Вирумаа с 19:00 30 августа по вечер 2 сентября из-за ремонта дороги для движения закрыт железнодорожный переезд Кохтла на шоссе Кохтла-Ярве-Мяэтагузе (на карте). Объезд по шоссе Таллинн-Нарва, по развязке Кукрузе и через Сомпа, дорожный путь увеличивается примерно на 15 км.

В связи с 17-м Южно-Эстонским ралли движение в Вырумаа на участках дорог между Рыуге, Вастселийна и Миссо будет полностью закрыто в разные периоды времени начиная с 8:00 до 20:00 (подробнее на карте).

В Харьюмаа в Керну на шоссе Таллинн-Пярну-Икла (37-39 км) завтра, 31 августа в 6:00-18:00 будут проходить дорожные работы: одно направление для движения будет закрыто, на месте будут работать регулировщики. Водителям следует запастись лишним временем на дорогу.