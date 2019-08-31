Вот это везение! Житель Эстонии в один миг разбогател на 800 000 евро

Речь идет о второй по величине выигранной в Eurojackpot в Эстонии сумме и третей по величине выигранной сумме в истории Eesti Loto. Пока самой большой выигранной в Eurojackpot в Эстонии суммой является 1,155 миллионов евро, которые три года назад получили двое жителей Йыхви.