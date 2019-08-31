В Таллинне произошло два тяжелых ДТП: в больницу попали четыре человека
За прошедшие сутки в столице произошло два тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали четыре человека, в том числе и девятилетняя девочка.
В 16.54 в полицию поступило сообщение о ДТП на Пярнуском шоссе, где 17-летний водитель с ограниченным правом вождения на автомобиле Volkswagen Golf отклонился в левую сторону и врезался в ехавший в том же направлении и остановившийся перед пешеходным переходом Volvo XC90, за рулем которого был 43-летний мужчина. Водитель Volvo и 38-летняя пассажирка, а также находившаяся в Volkswagen 43-летняя женщина были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
В 18.47 ДТП произошло на Мустамяэ-теэ: 35-летний мужчина на Renault Scenic ехал по внутридворовой дороге со стороны Мустамяэ-теэ, 80а в сторону Мустамяэ-теэ, 82 и столкнулся с выехавшей с левой стороны девятилетней девочкой на самокате. Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу. Точные обстоятельства ДТП выясняются.