Сб, 31.08.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд
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  • Фото: автомобиль с двумя взрослыми и ребенком вылетел в кювет

Фото: автомобиль с двумя взрослыми и ребенком вылетел в кювет

В пятницу, 30 августа, около одиннадцати часов вечера в волости Вильянди в деревне Кибекюла автомобиль Ford вылетел в кювет. В машине были двое взрослых и один ребенок.

Находившийся на месте происшествия работник Sakala сообщил, что по предварительным данным, водитель Ford на гравийной дороге по до сих пор неустановленным причинам потерял управление над автомобилем, выехал на встречную полосу и вылетел в кювет.

Медики оказали ребенку первую помощь на месте происшествия.

Водитель был трезв и владеет водительскими правами соответствующей категории.

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