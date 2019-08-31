Руководитель Bolt: в Париже еженедельно ломали тысячи самокатов, в Эстонии дела обстоят лучше

Bolt, ранее носивший названий Taxify, в сентябре прошлого года запустил в Париже услугу аренды электросамокатов, но и года не прошло, как в июле фирма объявила о закрытии данной услуги.

«Во Франции не было конкретной проблемы с конкурентами, сейчас большая проблема во всем секторе с вандализмом и кражами самокатов», – объявил Виллиг.

«Каждую неделю ломали тысячи самокатов».

Виллиг заявил, что именно по этой причине компания решила сосредоточиться на других рынках Франции. «В перспективе мы вернемся туда, но в следующие полтора года есть куда развиваться и в других городах», – добавил он.

В Таллинне спрос на использование электросамокатов, по словам Виллига, оказался высоким, превысив ожидания. Ему отрадно видеть, что жители Эстонии и стран Балтии используют электросамокаты аккуратно.