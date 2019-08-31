Фото: в Таллинне появится новая достопримечательность

Сквер на улице Рауа было решено посвятить Грузии, потому что в 1920-1921 гг. неподалеку располагалось первое официальное представительство Грузинской Республики в Эстонии. В июне прошлого года посол Грузии в Эстонии Теа Ахвледиани и прежний мэр Таллинна Таави Аас открыли в этом месте композицию, символизирующую ландшафт Грузии в цветах ее флага. Памятная таблица напоминает о 100-летии создания Грузинской Республики.