Фото: в Таллинне появится новая достопримечательность

Сквер Рауа, расположенный на перекрестке улиц Рауа и Крейцвальди, превратится в Грузинский сквер – к концу октября на нем появятся Солнечная площадь, ландшафт в грузинском стиле и тбилисские скамейки.
Сквер на улице Рауа было решено посвятить Грузии, потому что в 1920-1921 гг. неподалеку располагалось первое официальное представительство Грузинской Республики в Эстонии. В июне прошлого года посол Грузии в Эстонии Теа Ахвледиани и прежний мэр Таллинна Таави Аас открыли в этом месте композицию, символизирующую ландшафт Грузии в цветах ее флага. Памятная таблица напоминает о 100-летии создания Грузинской Республики.
На Солнечной площади в центре сквера брусчатка будет воспроизводить популярный в Грузии узор расходящихся солнечных лучей. Озеленение будет напоминать кусты винограда, пешеходные дорожки выполнят из гранитного камня и бетонной крошки.
Эскизный проект сквера создала ландшафтный дизайнер Тийна Туулик. Проектную документацию составили в Ösel Plan OÜ. Строительные работы осуществит Tallinna Teede AS, их договорная стоимость – 177 000 евро.