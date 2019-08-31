При переезде на новую квартиру многие об этом забывают

Переезд не должен быть трудоемким и длительным процессом. Но есть вещи, о которых почему-то забывают.

Например, для вашего собственного благополучия и благополучия вашей семьи стоит проверить все датчики в доме, будь то датчик дыма или угарного газа. Несчастье подкрадывается незаметно, поэтому на всякий случай лучше заменить в датчиках все батарейки. Точно так же стоит проверить состояние датчиков и, при необходимости, заменить неисправное оборудование.