При переезде на новую квартиру многие об этом забывают

Переезжая в новое жилище, люди начинают жизнь с чистого листа, пишет Postimees. Но при этом не стоит забывать об элементарных вещах.
Переезд не должен быть трудоемким и длительным процессом. Но есть вещи, о которых почему-то забывают.
Например, для вашего собственного благополучия и благополучия вашей семьи стоит проверить все датчики в доме, будь то датчик дыма или угарного газа. Несчастье подкрадывается незаметно, поэтому на всякий случай лучше заменить в датчиках все батарейки. Точно так же стоит проверить состояние датчиков и, при необходимости, заменить неисправное оборудование.