Сб, 31.08.2019
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При переезде на новую квартиру многие об этом забывают

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ФОТО: Shutterstock

Переезжая в новое жилище, люди начинают жизнь с чистого листа, пишет Postimees. Но при этом не стоит забывать об элементарных вещах. 

Переезд не должен быть трудоемким и длительным процессом. Но есть вещи, о которых почему-то забывают.

Например, для вашего собственного благополучия и благополучия вашей семьи стоит проверить все датчики в доме, будь то датчик дыма или угарного газа. Несчастье подкрадывается незаметно, поэтому на всякий случай лучше заменить в датчиках все батарейки. Точно так же стоит проверить состояние датчиков и, при необходимости, заменить неисправное оборудование.

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