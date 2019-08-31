Осторожно! Мошенники обманом отбирают у пожилых леса и вырубают их

До Союза владельцев частных лесов дошла информация о мошеннической схеме, с помощью которой по меньшей мере у одного владельца в Харьюмаа без его ведома или понимая вырубили лес. В другом случае от имени владельца, хотя он сам не понимал этого, было зарегистрировано лесохозяйственное извещение о вырубке большей части принадлежащих ему лесов.
Владельцы лесов при этом считали, что на их земле планируется проложить линии электропередач, поэтому они пошли на сделку и подписали договор о праве на вырубку или отчуждении лесных материалов. Таким же образом без их ведома (или понимая) от имени владельцев были зарегистрированы лесохозяйственные извещения, а затем вырублены леса.
Владельцы лесов, планирующие вырубки или прореживание леса, должны зарегистрировать лесохозяйственное извещение в Департаменте окружающей среды.
В местном самоуправлении заявили, что у них нет информации о прокладке линий электропередач на данной земле.
Гендиректор Союза владельцев частных лесов Андрес Талиярв пояснил, что владельцы земель должны знать о планах и процессах прокладки линий электропередач заранее.
Электросетевые компании заключают с владельцами лесов договор о сервитуте, в котором описаны все права и обязанности сторон, а также условия платы за лояльность к технической сети.
Талиярв призывает людей к бдительности, потому что таким образом, как это делали мошенники, настоящие электросетевые компании не занимаются прокладыванием электросетей.
По его словам, нет более точно информации о конкретных случаях, поэтому неизвестно, на какие именно сделки пошли владельцы земель. «Так как эти случаи были с пожилыми владельцами земель, у которых не было раньше опыта в таких сделках, ситуация кажется достаточно опасной, чтобы начать бить тревогу», – говорит он.
По его информации, Департамент окружающей среды обратился в полицию в связи с возможным мошенничеством.
Если у вас возникают подозрения о законности лесохозяйственных сделок, можно попросить консультацию о местного лесного товарищества. Их контакты можно найти здесь.