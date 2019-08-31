Пугающая тенденция в Эстонии: безответственные родители подвергают жизни детей опасности

Жаркими летними днями береговой охране G4S было некогда скучать: на 19 пляжах зарегистрировано в общей сложности 6800 нарушений общественного порядка. Как и в прошлые годы, чаще всего приходилось напоминать посетителям, что нельзя приходить на пляж со стеклотарой и домашними животными.

«Большинство посетителей пляжа все-таки вели себя образцово. Большое спасибо всем, кто замечал опасность и заботился о себе и других», – сказал глава береговой охраны G4S Хенри Сеэмель.

А наибольшее беспокойство вызывали нетрезвые купальщики и находившиеся на пляже без присмотра дети.

«Конечно, люди знают, что опасно идти в воду нетрезвым, но после употребления алкоголя чувство опасности исчезает. Человеку уже не справиться с гравитацией и не удержаться на воде», ¬– отметил Сеэмель.

30 июня в Тарту сотрудники береговой охраны спасли на реке Эмайыги мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, который держался в воде за буй и не мог доплыть до берега.

Вечером 27 июля в Тарту в канале Анне заметили тонувшего мужчину. Береговые охранники незамедлительно доставили 62-летнего купальщика на берег и приступили к его реанимации, затем его передали медикам. К сожалению, спасти мужчину не удалось. По оценке береговой охраны, он был нетрезв.

«На самом деле береговые охранники спасли жизнь немалому числу нетрезвых людей уже тем, что, увидев человека, целенаправленно идущего к воде шатающейся походкой, запрещали ему заходить в воду или выводили обратно на сушу, – сказал Сеемель. – Большинство несчастных случаев наши спасатели предотвращают как раз благодаря разъяснительной работе на берегу».

Число пьяных посетителей неизменно возрастало во время многолюдных мероприятий на берегу.

Береговым охранникам доводилось протягивать руку помощи и оказавшимся в опасности детям. «Когда береговая охрана мчалась на помощь ребенку, который мог утонуть, родителей ребенка рядом – или даже на пляже ¬– обычно не было. В опасные ситуации на воде, как правило, попадают дети, за которыми не присматривают родители», – сказал Сеемель.

Хлопот спасателям на воде доставила и набирающая обороты тенденция: маленьких детей отпускают купаться одних. «Ни береговая охрана, ни спасатели на воде не хотят брать на себя чьи-то родительские обязанности и, увы, не успевают следить за каждым ребенком в отдельности, когда на пляже много людей. Ответственность за ребенка всегда несет родитель».

6 июня на пляже в Пярну спасатели на воде G4S доставили на берег двух девочек, которых унесло на глубину на надувном матрасе. Родителей на пляже не было.

18 июня в Тарту сотрудник береговой охраны вытащил из канала Анне мальчика, который, оказавшись на глубине, схватился за буй и боялся отпустить его, потому что не умел плавать. Он тоже был на пляже без родителей.

Первую помощь береговая охрана оказывала отдыхающим 676 раз. В большинстве случаев речь шла о незначительных ссадинах и порезах. Одна из причин порезов – осколки принесенной на пляж и разбитой стеклотары.