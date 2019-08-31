Таави Аас распорядился пустить электрички до Нарвы и Тарту

«Я дал Eesti Raudtee задание начать предварительную планировку контактных сетей мощностью 25 киловольт, а также проектирование следующих железнодорожных отрезков: Таллинн-Тапа-Нарва; Тапа-Тарту-Валга; Тарту-Койдула-Пиуза; Юлемисте-Мууга; станция Копли», – пояснил министр Аас. На данный момент в этих направлениях на электричке можно добраться только до Аэгвийду.

ФОТО: Kuvatõmmis

Для покрытия расходов Аас разрешил Eesti Raudtee взять обязательств на 7,98 млн евро. Он пообещал, что эти деньги будут возвращены за счет целевого финансирования, которое будет позднее.

Эстонское государство является единственным акционером AS Eesti Raudtee, и по закону предприятие представляет министр экономики и инфраструктуры.

Правительство Эстонии поставило цель к 2030 году снизить выброс углекислого газа в атмосферу на 13%, без учета выброса в сфере энергетики. Один из методов - переход эстонского железнодорожного сообщения на электроэнергию.

Предварительная планировка контактных сетей должна быть готова в 2020 году, а ее проектирование и строительство будет произведено в 2021-2028 годах.

Министерство окружающей среды посчитало, что за счет электрофицирования железной дороги Эстонии на топливе удастся сэкономить почти пять млн евро в год.