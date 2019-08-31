Сб, 31.08.2019
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  • Фото: квартира в Кадриорге - пример чистоты стиля и трепетного отношения к старине

Фото: квартира в Кадриорге - пример чистоты стиля и трепетного отношения к старине

ФОТО: City24

В Кадриорге ждет покупателя огромная стильная квартира c массой исторических деталей, пишет Postimees

Просторная светлая пятикомнатная квартира общей площадью 101,3 квадратных метров находится на втором этаже построенного в 1929 году дома.  

ФОТО: City24

Квартира состоит из открытой кухни-столовой, гостиной, трех спален, большой ванной комнаты с ванной, душем и туалетом, а также еще одного туалета. В квартире высокие потолки и исторические подлинные межкомнатные двери. На полу - отреставрированный оригинальный паркет. В квартире автономное газовое отопление. В подвале имеется кладовая. 

ФОТО: City24

Более полное представление о квартире можно получить на странице портала недвижимости City24

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