Фото: квартира в Кадриорге - пример чистоты стиля и трепетного отношения к старине

В Кадриорге ждет покупателя огромная стильная квартира c массой исторических деталей, пишет Postimees.
Просторная светлая пятикомнатная квартира общей площадью 101,3 квадратных метров находится на втором этаже построенного в 1929 году дома.
Квартира состоит из открытой кухни-столовой, гостиной, трех спален, большой ванной комнаты с ванной, душем и туалетом, а также еще одного туалета. В квартире высокие потолки и исторические подлинные межкомнатные двери. На полу - отреставрированный оригинальный паркет. В квартире автономное газовое отопление. В подвале имеется кладовая.
Более полное представление о квартире можно получить на странице портала недвижимости City24.