Фото: квартира в Кадриорге - пример чистоты стиля и трепетного отношения к старине

Квартира состоит из открытой кухни-столовой, гостиной, трех спален, большой ванной комнаты с ванной, душем и туалетом, а также еще одного туалета. В квартире высокие потолки и исторические подлинные межкомнатные двери. На полу - отреставрированный оригинальный паркет. В квартире автономное газовое отопление. В подвале имеется кладовая.