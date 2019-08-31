Вот это зарплата! Глава государственной почтовой компании получает в месяц более 80 000 евро

Если еще два года назад дела у Posti шли хорошо и в качестве дивидендов были разделены 35 миллионов евро, сейчас ситуация иная и зарплаты работников снизились.

В прошлом году средняя зарплата работников составила 2100 евро в месяц, но в четверг предприятие сообщило об изменении условий труда сотрудников отдела сортировки посылок. В результате базовые зарплаты 700 работников снизятся в среднем на 30 процентов. После этого профсоюз работников Posti PAU объявил о трехдневной забастовке работников отдела сортировки.

На вопрос издания Kauppalehti, можно ли в трудные времена снизить почти миллионную годовую зарплату исполнительного директора, руководитель по коммуникациям предприятия Пийя Кумпулайнен ответила, что это решит совет.