Вот это зарплата! Глава государственной почтовой компании получает в месяц более 80 000 евро

Руководитель финской государственной почтовой компании Posti Group Хейкки Малинен заработал в прошлом году 987 764 евро, а это значит, что его зарплата в месяц составляет 82 000 евро. Такие цифры привели к возникновению многочисленных вопросов, учитывая, что зарплаты обычных работников были уменьшены, пишет Postimees.
Если еще два года назад дела у Posti шли хорошо и в качестве дивидендов были разделены 35 миллионов евро, сейчас ситуация иная и зарплаты работников снизились.
В прошлом году средняя зарплата работников составила 2100 евро в месяц, но в четверг предприятие сообщило об изменении условий труда сотрудников отдела сортировки посылок. В результате базовые зарплаты 700 работников снизятся в среднем на 30 процентов. После этого профсоюз работников Posti PAU объявил о трехдневной забастовке работников отдела сортировки.
На вопрос издания Kauppalehti, можно ли в трудные времена снизить почти миллионную годовую зарплату исполнительного директора, руководитель по коммуникациям предприятия Пийя Кумпулайнен ответила, что это решит совет.
Министр по делам муниципалитетов и контролю за госкомпаниями Финляндии Сирпа Паатеро (СДП) заявила в интервью пгазете Demokraatti, что правительство рассмотрит распределение дивидендов и бонусов, выплачиваемых руководителям высшего звена госкомпании Posti Group, передает Yle. Паатеро отмечает, что снижение зарплат сотрудников почты ее возмущает.