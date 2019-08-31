В Таллинне запустят фейерверк: исполняется 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии

На состоявшемся в пятницу вечером приеме глава МИД Урмас Рейнсалу выразил уважение и благодарность дипломатам и государственным деятелям, которые участвовали в переговорах по соглашениям о выводе войск, и людям, боровшимся за независимость в течение всего периода оккупации. «Ваша борьба увенчалась тем, что оккупационные войска покинули нашу страну, а Эстония стала свободной и обрела свободу в дальнейшем определять свой курс в качестве независимой страны, - сказал Рейнсалу во вступительной речи. - Если бы этого не произошло, история и путь нашего государства стали бы совсем иными».

Рейнсалу также отметил важный вклад западных союзников в восстановление независимости. «Народ Эстонии вечно будет благодарен там странам, которые никогда не признавали незаконную оккупацию Эстонии, - сказал Рейнсалу. - Мы также выражаем благодарность тем смелым политикам западных стран, которые помогли Эстонии достичь соглашения с Российской Федерацией по вопросу вывода войск», - подчеркнул министр, отметив поддержку со стороны ООН, ОБСЕ, Совета Европы, а также лидеров США, Швеции и многих других западных стран.

С приуроченной к годовщине лекцией на приеме выступил министр обороны Юри Луйк.