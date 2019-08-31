Выпускники ТТУ требуют отставки ректора Яака Аавиксоо

В письме, которое подписали несколько десятков выпускников, отмечается, что совершенно неприемлемо, когда деятельностью или бездеятельносностью руководства университета наносится непоправимый ущерб имиджу вуза, передает rus.err.ee.

Авторы письма считают ущербом имиджу изменение исторического названия вуза на TalTech, а также историю с мошенничеством при получении европейских грантов в Институте инноваций и управления им. Рагнара Нурксе.