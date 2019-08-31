Выпускники ТТУ требуют отставки ректора Яака Аавиксоо

Выпускники Таллиннского технического университета (ТТУ), среди которых бывшие ректоры Андрес Кеэваллик и Олав Аарна, а также профессора вуза, требуют в открытом письме отставки нынешнего ректора Яака Аавиксоо.
В письме, которое подписали несколько десятков выпускников, отмечается, что совершенно неприемлемо, когда деятельностью или бездеятельносностью руководства университета наносится непоправимый ущерб имиджу вуза, передает rus.err.ee.
Авторы письма считают ущербом имиджу изменение исторического названия вуза на TalTech, а также историю с мошенничеством при получении европейских грантов в Институте инноваций и управления им. Рагнара Нурксе.
Письмо заканчивает призывом: "В Таллиннском техническом университете возникла неслыханная ситуация, когда прокуратура возбудила уголовное дело на основе опубликованных в СМИ материалов о мошенничестве. Единственное возможное решение в подобной ситуации - уход ректора со своей должности".