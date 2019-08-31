Квартиру Алибасова назвали кошмаром эпилептика

Как отметил специалист, квартира площадью около 220 квадратных метров, расположенная в Мерзляковском переулке, является не просто безвкусной, а «кичевой, андеграундной, экспрессивной». «Жилище Алибасова по-настоящему бесценно. А если показать фотографии квартиры психиатру, то, боюсь, у него найдется несколько вопросов к жильцу», — подчеркнул Сапонов.

Если продюсер решит продать недвижимость, то, по мнению дизайнера, найти желающих приобрести ее будет практически невозможно. «А то и вообще придется доплатить покупателю», — предположил эксперт. Он критически высказался о некоторых деталях обстановки: черно-белом напольном покрытии и ярко-красной стене в гостиной, шкуре зебры, красных креслах, огромном зеркале в спальне.