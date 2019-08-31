Неужели Хельсинки красивее Таллинна? Российские туристы предпочли Финляндию Эстонии

В первую десятку стран у россиийских туристов в 2019 году входят Турция, Абхазия, Финляндия, Казахстан, Китай, Украина, Эстония, Таиланд, Грузия и Германия.

Турция— 2 млн 649 тысяч поездок (+16% по сравнению с 2018 годом) Абхазия — 1 млн 852 тыс. (+6%) Финляндия — 1 млн 644 тыс. (+6%) Казахстан — 1 млн 371 тыс. (+6%) Китай— 1 млн 77 тыс. (+19%), Украина — 1 млн 57 тыс. (-2%) Эстония — 847 тыс. (-1%) Таиланд — 654 тыс. (-4%) Грузия — 630 тыс. (+30%) Германия — 628 тыс. (+6%)

По данным ТурСтат, Эстония занимает седьмое место с 847 тысячами турпоездок россиян в первом полугодии 2019 года, что на 11 тысяч меньше, чем в первом полугодии 2018 года.

В Литву в первом полугодии этого года российские туристы совершили 289 тысяч поездок, что на одну тысячу больше, в Латвию – 206 тысяч поездок, что на 20 тысяч больше, чем годом ранее.

Рейтинг составлен по результатам анализа статистики выездных туристских поездок из России за первые шесть месяцев года.

Все может измениться

1 августа Финляндия ужесточила требования к документам для получения шенгенской визы для россиян. Теперь к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие места проживания во время путешествия, билеты и справка о наличии финансовых средств. Ранее эти справки запрашивались в исключительных случаях. Новый порядок начнет действовать с сентября.

Данные требования могут повлиять на туристический поток россиян в Финляндию.