Галерея: в Таллинне Маргуса Лейво проводили в последний путь

После церемонии прощания в актовом зале Таллиннского технического университета погребение урны состоится на кладбище Метсакальмисту. В фойе университета находится книга соболезнований, в которой все желающие могут поделиться в память об умершем своими мыслями.

В 1972 году Маргус Лейво окончил Ряпинскую среднюю школу. В 1977 году поступил в Таллинский политехнический институт и окончил его спустя пять лет. С 1982 по 1984 год он работал главным инженером EÜE. Позже был директором предприятия Põlva KEK.

С 1990 по 1993 год Маргус Лейво являлся старейшиной Пыльвамаа. С 1993 по 1999 год работал канцлером министерства экономики Эстонии. С 1992 по 2002 работал канцлером министерства дорог и коммуникаций. В 2002 году вступил в партию Народный союз Эстонии. С 2005 по 2007 был депутатом Рийгикогу 10-го созыва. В 2007 году вышел из партии.