Видео: как сделать на даче дорожки и аккуратную лужайку

Не успели за лето привести участок в порядок? Не беда! Ландшафтный дизайнер рассказывает на канале InMyRoom TV, как выровнять поверхность участка, отвести с будущей лужайки лишнюю влагу и подготовить землю к ландшафтным работам.
Некоторые дачи смотрятся как дикие домики на лесной опушке - в них тоже есть своя прелесть, но есть и те, где все серьезно: красивые ворота, ровный газон, продуманные тропинки и ровные дорожки. Нам нравятся оба варианта! Но если вам хочется самостоятельно и без особых затрат воссоздать на обычной даче сады Версаля — просто посмотрите это видео. Советы ландшафтного дизайнера Анастасии Колосковой очень просты, с ними преображение участка к следующему лету вполне реально.