Видео: как сделать на даче дорожки и аккуратную лужайку

Некоторые дачи смотрятся как дикие домики на лесной опушке - в них тоже есть своя прелесть, но есть и те, где все серьезно: красивые ворота, ровный газон, продуманные тропинки и ровные дорожки. Нам нравятся оба варианта! Но если вам хочется самостоятельно и без особых затрат воссоздать на обычной даче сады Версаля — просто посмотрите это видео. Советы ландшафтного дизайнера Анастасии Колосковой очень просты, с ними преображение участка к следующему лету вполне реально.