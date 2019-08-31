Сб, 31.08.2019
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На убийцу Кеннеди совершено нападение

Палестинец Серхан Бишара Серхан 5 июня 1968 года застрелил Роберта Кеннеди, кандидата на пост президента США. В 1969 году был приговорен к смертной казни, впоследствии приговор был смягчен до пожизненного заключения.

ФОТО: Gregory Bull / AP

Пожизненно осужденный за убийство сенатора и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди Серхан Серхан был ранен ножом в калифорнийской тюрьме. Об этом сообщает издание TMZ, передает Lenta.ru.

На 75-летнего заключенного напали во время прогулки во дворе в пятницу, 30 августа. Ранение было настолько серьезным, что мужчину перевели из тюрьмы в больницу.

По данным TMZ, подозреваемый в нападении на Серхана был опознан и задержан.

В феврале 2016 года суд в США в 15-й раз подряд отказал Серхану Серхану в досрочном освобождении. По мнению судей, заключенный «не проявил должного раскаяния и не продемонстрировал осознания всей чудовищности своего преступления».

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