Ректор ТТУ Аавиксоо заявил, что уйдет в отставку только в одном случае

«Почерк и посыл сделавших заявление людей – заслуженных профессоров и поддерживающих их выпускников – мне знакомы. Из плана по развитию университета вытекают основательные изменения – масштабная структурная реформа, модернизация учебных программ, создание академических должностей с постоянным контрактом, также новое сокращенное название университета, которое было принято при поддержке университетского, попечительского и студенческого советов – эти изменения не были простыми, а решения не всегда принимались единодушно.

Я уважаю оставшихся при другой точке зрения коллег и их сторонников среди выпускников. Досадно, что критика задним числом, особенно от тех членов университета оставшихся в стороне от его управления, не всегда конструктивная.

Чтобы продвигать университет следует принимать решения, которые обеспечат университету устойчивое развитие и здесь я останусь верен себе – изменения важны для продвижения.

Обвинения предъявленные Postimees Институту Нурксе и университету очень серьезные. Университет и прокуратура начали расследование. Сейчас главная задача – узнать правду, после чего можно заняться принятием решений. Ректор несет ответственность за организацию этого.

В свете вышесказанного, на данный момент покинуть пост было бы безответственно. Я незамедлительно подам в отставку в случае, если в ходе расследования будет предъявлено подозрение в преступлении мне или университету.

Важно, чтобы в вопросах руководства проектами мы могли точно понимать, что случилось и почему. После чего можно решать, кто и за что ответственен, и что мы должны делать, чтобы такие вещи происходили настолько редко, насколько это возможно. Но я хочу использовать возможность, чтобы сказать – распространение отдельных случаев для нападения на научное сообщество является недопустимой демагогией. Находясь в плену собственного страха или эмоций, незрело занижать первоклассных ученых и научные исследования.

Мы поддерживаем своих людей, сохраняем в вихре необходимых изменений то, что хорошо, идя на компромисс в отношении того, что терпеть нельзя.