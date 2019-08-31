Горсобрание обязали увеличить финансирование ЛГБТ-фестиваля в пять раз

Зимой этого года Раквереское горсобрание решило поддержать организованный MTÜ SevenBow кинофестиваль финансово и выделить 300 евро. На самом деле некоммерческая организация запрашивала 1500 евро поддержки и получила согласие комиссии по культуре, поскольку все условия для получения поддержки были выполнены.

Горсобрание направило 1200 евро в остаток свободных средств культурной комиссии. Festheart, как известно, является кинофестивалем, поднимающим вопросы сексуальных меньшинств, и горсобрание в то время посчитало, что город Раквере не должен поддерживать организацию таких мероприятий.

Но MTÜ SevenBow пожаловалась на решение горсобрания в суд и Тартуский административный суд вынес, что поведение Раквереского горсобрания противоречит закону и фестивалю необходимо оказать поддержку в 1500 евро.