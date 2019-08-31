Кто и когда может вести аудиозапись на собрании квартирного товарищества?

Собрание товарищества - форма обмена мнениями при ограниченном количестве участников, и если запись делается для личного использования, это не запрещено.

Для обеспечения гласности и предотвращения различных проблем рекомендуется положить диктофон на видное место, чтобы другие знали, что идет запись. Однако, если существует договоренность о том, что записывать не разрешается, это относится к любому записывающему устройству.

При записи без предварительного уведомления следует иметь в виду, что ни один закон не запрещает запись и последующее воспроизведение содержания собрания для вашего собственного использования, но при предоставлении записи третьей стороне могут возникнуть проблемы, поскольку запись перестает являться конфиденциальной, а информация, касающаяся других людей, может стать достоянием общественности без их на то согласия.

Это означает, что при отсутствии информации о возможной аудиозаписи собрания или о том, как будут использоваться личные данные, содержащиеся в записи, уже существует большой риск нарушения чьих-либо прав.