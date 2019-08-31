Кто и когда может вести аудиозапись на собрании квартирного товарищества?

Вы хотите сделать запись хода собрания на своем персональном гаджете, но не знаете, законно ли это. Прочитайте, что пишет по этому поводу Postimees.
Собрание товарищества - форма обмена мнениями при ограниченном количестве участников, и если запись делается для личного использования, это не запрещено.
Для обеспечения гласности и предотвращения различных проблем рекомендуется положить диктофон на видное место, чтобы другие знали, что идет запись. Однако, если существует договоренность о том, что записывать не разрешается, это относится к любому записывающему устройству.
При записи без предварительного уведомления следует иметь в виду, что ни один закон не запрещает запись и последующее воспроизведение содержания собрания для вашего собственного использования, но при предоставлении записи третьей стороне могут возникнуть проблемы, поскольку запись перестает являться конфиденциальной, а информация, касающаяся других людей, может стать достоянием общественности без их на то согласия.
Это означает, что при отсутствии информации о возможной аудиозаписи собрания или о том, как будут использоваться личные данные, содержащиеся в записи, уже существует большой риск нарушения чьих-либо прав.
Однако, если запись осуществляется самим товариществом, а это обычно делается для того, чтобы впоследствии ее прослушать, в этом случае правила записи и дальнейшего ее использования должны быть согласованы с общим собранием.