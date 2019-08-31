Как на Украине ждали и не дождались обмена пленными

Украинцы еще не переварили сообщения о ночной продуктивной работе новой Верховной рады, когда депутаты переизбрали правительство, назначили нового генпрокурора и отменили депутатскую неприкосновенность, как рано утром в пятницу, 30 августа, их ждала другая, не менее потрясающая, новость. Новый генпрокурор Руслан Рябошапка опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что Украина и Россия начали обмен пленными.

Свой пост он сопроводил перепостом сообщения Анны Исламовой, помощницы депутата Верховной рады предыдущего созыва от "Блока Петра Порошенко" Артура Палатного. "Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!" - говорилось в этом посте. Подобные сообщения появились и в российских СМИ.

Официальные опровержения

В считанные секунды эта новость со ссылкой на официальное лицо - назначенного ночью генпрокурора - облетела все украинские и международные СМИ и начала обрастать всевозможными подробностями.

Сообщалось, например, что военный самолет прилетит в Киев в 5 утра, но не указывалось, куда именно. Сотни журналистов на всякий случай "оккупировали" оба столичных аэропорта Борисполь и Жуляны. Позднее туда стали приходить и рядовые киевляне с цветами, чтобы поздравить освобожденных пленников Кремля. Но ни утром, ни в течение дня ни пленные моряки, ни Олег Сенцов, ни Владимир Балух, ни другие заключенные там так и не появились.

"Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки!" - написала позже на своей странице в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, а в комментарии для DW добавила, что 30 августа завершения обмена не будет.

В свою очередь администрация президента тоже распространила официальное сообщение, в котором говорилось, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, а распространенная информация не соответствует действительности.

"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", - указывала администрация президента.

После этого со страниц Руслана Рябошапки и Анны Исламовой в Facebook исчезли их посты на тему обмена. Но генпрокурор так и не объяснил, почему сам опубликовал непроверенную информацию.

Родственники и адвокаты от комментариев отказались

Тем временем родственники пленных украинских моряков и политзаключенных, которых уже более пяти лет удерживают в российских тюрьмах, начали съезжаться в Киев.

Наученные прежним горьким опытом, когда объявлялся, а потом срывался большой обмен, они наотрез отказывались с кем-либо говорить на эту тему. "Родственники не комментируют, не дают интервью. Мы все об этом договорились", - сообщил DW брат заключенного в России украинца Евгения Панова Игорь Котелянец. Адвокаты заключенных украинских моряков также отказались что-либо комментировать.