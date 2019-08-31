В Москве и Петербурге проходят акции против политрепрессий

В столице РФ к памятнику Грибоедову на Чистых прудах стянули автозаки, туда же подходят активисты, в основном разрозненными группами, собралось много журналистов. Как передает корреспондент DW, у выхода из метро сотрудники полиции проводят дополнительный досмотр. Площадь перед памятником, откуда начнется шествие, почти заполнена, там находятся около 300 человек. По субъективным оценкам, почти каждый третий из собравшихся - сотрудник СМИ.

В акции в Москве участвуют и одиночные пикетчики

Среди участников акции - несколько одиночных пикетчиков. Сначала плакат с надписью "Политзаключенным - свободу! Путинскую ОПГ (организованную преступную группировку. - Ред.) - под суд!" - держала женщина в черной футболке. Позднее в нескольких метрах от нее встала девушка, ее практически сразу плотным кольцом обступили журналисты.

На шествие пришли лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский и правозащитник Сергей Мохнаткин, который находится под следствием по делу о неуважении к суду, но все равно решил присоединиться к акции. В толпе были замечены муниципальный депутат Илья Азар и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Люди хлопают, скандируют: "Мы здесь власть!" - и постепенно выдвигаются к Пушкинской площади.

Акция в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге активисты вышли с одиночными пикетами в знак солидарности с протестующими в Москве. Они планируют в течение суток сменять друг друга на улице Правды и Большой Московской в центре города. Пришедшие развернули российские триколоры. Одна из пикетчиц требует закрыть "московское дело".

Мэрия Москвы отклонила заявки