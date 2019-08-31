Эстонская академическая гребля потерпела крах

В утешительном финале, где разыгрывались две путевки в Токио наша четверка после половины дистанции была выключена из борьбы за олимпийские лицензии, которые получили сборные Норвегии и Великобритании. Эстонский экипаж финишировал последним, пропустив также не получивших олимпийских лицензий россиян.

Впрочем, последний шанс у наших гребцов в двойках и четверках будет следующей весной на квалификационных соревнованиях, где будут разыграны по две путевки в Токио. Правда учитывая последние результаты наших академических гребцов, на участие сборной Эстонии в этой дисциплине рассчитывать не придется.