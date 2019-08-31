Сб, 31.08.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Эстонская академическая гребля потерпела крах

Eesti paarisaeruline neljapaat Kaspar Taimsoo (ees), Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Kaur Kuslap.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

На проходящем в Австрии чемпионате мира по академической гребле эстонская четверка, Каспар Таймсоо, Аллар Рая, Каур Куслап и Тыну Эндрексон, не смогли завоевать олимпийскую лицензию.

В утешительном финале, где разыгрывались две путевки в Токио наша четверка после половины дистанции была выключена из борьбы за олимпийские лицензии, которые получили сборные Норвегии и Великобритании. Эстонский экипаж финишировал последним, пропустив также не получивших олимпийских лицензий россиян.

Впрочем, последний шанс у наших гребцов в двойках и четверках будет следующей весной на квалификационных соревнованиях, где будут разыграны по две путевки в Токио. Правда учитывая последние результаты наших академических гребцов, на участие сборной Эстонии в этой дисциплине рассчитывать не придется.

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