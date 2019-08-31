Умер один из богатейших людей мира: продукция его фирмы есть в доме каждого

Отмечается, что он скончался во сне вечером в пятницу, 30 августа, в своем доме в Англии.

Сын Рубена Раусинга возглавил Tetra Pak в начале 1950-х годов. Он превратил компанию из семейного бизнеса, где были заняты всего шесть человек, в транснациональную корпорацию с годовым оборотом более 10 миллиардов евро.

Именно Ханс Раусинг принес тетраэдрические картонные упаковки для продуктов на мировой рынок. В XX веке компания стала лидером в производстве упаковочных решений.