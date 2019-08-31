Ночь древних огней: сегодня по всей Эстонии зажгут более 160 костров

Ночь древних огней в наши дни возрождает традицию зажигать на закате костры на берегу моря, чтобы указать рыбакам дорогу домой. В этом году на веб-карте зарегистрированы 220 костров, 160 из которых отмечены на территории Эстонии.
В Таллинне состоятся также концерты в Летной гавани, в Эстонском музее под открытым небом, в Музее под открытым небом в Виймси и в других местах.
На странице muinastuled.ee или через мобильное приложение Navicup можно поместить свой костер на карту. В этом году через приложение можно зажечь виртуальный костер или найти на карте ближайший настоящий.
- Лучше не разжигать большой костер в заповедных зонах или на пожароопасных сухих пляжах.
- На государственной земле костер можно разводить в специально обозначенных RMK площадках для костров, а на частной территории - с разрешения владельца и в специально приготовленном месте. В черте города разводить костер без разрешения нельзя! Так, например, для разведения костра на пляжах в Какумяэ и на Пирита необходимо получить разрешение.
- Костры нельзя разводить на территории тех городов и волостей, где местные самоуправления запретили это делать. Выясните это у местных властей!
- Перед тем, как развести огонь, необходимо найти безопасное место – по меньшей мере 15 метров от зданий и леса и в 30 метрах от тростника.
- Кострище должно располагаться на очищенной от сухих растений минеральной поверхности и быть ограждено трудновоспламеняющимся материалом (земля, песок, глина) или камнями по кругу.
- При разведении костра необходимо учитывать скорость ветра и его направление (безопасным считается 1,5 метра в секунду). Обязательно надо следить за тем, чтобы искры не подожгли сухостой. Горящий костер нельзя оставлять без присмотра!
- Возле костра должны быть простые средства для тушения огня. Это может быть огнетушитель, ведро воды, песок или земля. В конце нужно обязательно потушить угли.
- Разжигание большого костра в рамках общественного мероприятия необходимо согласовать с местными спасателями. Большой костер должен находиться минимум в 50 метрах от зданий и лесопосадок!
- Каждое новое кострище надолго оставит след на земле, поэтому иногда лучше объединиться в группы или зажечь факел.
- Перед разжиганием обязательно проконтронтролируйте степень пожароопасности в данном регионе. Это можно сделать на странице Эстонского института метеорологии и гидрологии (www.emhi.ee).
- Не законы и не страх перед штрафом, а в первую очередь трезвый рассудок людей – вот что обеспечит спокойную ночь спасателям.