Картина дня: требование отставки ректора ТТУ, итоги пляжного сезона и электрички до Нарвы

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Выпускники ТТУ требуют отставки ректора Яака Аавиксоо
Выпускники Таллиннского технического университета (ТТУ), среди которых бывшие ректоры Андрес Кеэваллик и Олав Аарна, а также профессора вуза, требуют в открытом письме отставки нынешнего ректора Яака Аавиксоо. Читать далее...
Ректор ТТУ Аавиксоо заявил, что уйдет в отставку только в одном случае
Ректор Таллиннской технического университета (ТТУ) Яак Аавиксоо обратился к общественности после того, как выпускники ТТУ, среди которых бывшие ректоры Андрес Кеэваллик и Олав Аарна, а также профессора вуза, потребовали его отставки в открытом письме. Читать далее...
Таави Аас распорядился пустить электрички до Нарвы и Тарту
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас вчера передал государственному учреждению Eesti Raudtee распоряжение начинать подготовительные работы, результатом которых должно стать продление электрички от Таллинна до Нарвы и Тарту. Читать далее...
Пугающая тенденция в Эстонии: безответственные родители подвергают жизни детей опасности
Сегодня береговая охрана G4S завершает сезон на большинстве пляжей Эстонии. В Тарту возле Эмайыги и канала Анне спасатели на воде работают до 8 сентября. Итоги этого сезона оказались неутешительными. Читать далее...
Житель Эстонии в один миг разбогател на 800 000 евро
Во вчерашнем розыгрыше Eurojackpot житель Эстонии с помощью купленного в интернете лотерейного билета стал победителем в призовой группе 5+1 с выигрышем 846 843,80 евро. Читать далее...
Пропавший 42-летний мужчина найден мертвым
Полиция просила помощи общественности в поисках 42-летнего Элвиса, который поздно вечером 23-го августа уехал на автомобиле из деревни Сели в волости Рапла. Сегодня мужчину нашли мертвым. Читать далее...
Руководитель Bolt: в Париже еженедельно ломали тысячи самокатов, в Эстонии дела обстоят лучше
Руководитель предприятия Bolt Маркус Виллиг рассказал, что компания прекратила предлагать услугу по аренде самокатов во французской столице, так как проблемой там стали массовые вандализм и кражи. Читать далее...
Горсобрание обязали увеличить финансирование эстонского ЛГБТ-фестиваля в пять раз
Раквереское горсобрание, на основании решения Тартуского административного суда, поддержит третий ЛГБТ-фестиваль Festheart и выделит 1200 евро. Читать далее...
Глава государственной почтовой компании получает в месяц более 80 000 евро
Такие цифры привели к возникновению многочисленных вопросов, учитывая, что зарплаты обычных работников уменьшат. Читать далее...
Фото: в Таллинне появится новая достопримечательность
Сквер Рауа, расположенный на перекрестке улиц Рауа и Крейцвальди, превратится в Грузинский сквер – к концу октября на нем появятся Солнечная площадь, ландшафт в грузинском стиле и тбилисские скамейки. Читать далее...
Ночь древних огней: сегодня по всей Эстонии зажгут более 160 костров
Ночь древних огней в наши дни возрождает традицию зажигать на закате костры на берегу моря, чтобы указать рыбакам дорогу домой. В этом году на веб-карте зарегистрированы 220 костров, 160 из которых отмечены на территории Эстонии. Читать далее..
Государство, возможно, поможет с жилищными кредитами молодым семьям Ида-Вирумаа
Побывавший в начале этой недели с двухдневным визитом в Ида-Вирумаа министр юстиции Райво Аэг ("Отечество") в интервью "Северному побережью" рассказал о том, почему найти госчиновников для работы в Ида-Вирумаа непросто. Читать далее...
Луман: если мы сами не хотим выносить мусор, то иностранная рабочая сила - единственный вариант
Глава Торгово-промышленной палаты Эстонии и владелец Nordecon Тоомас Луман сказал на открытии бизнес-сезона, что политическая и экономическая среда сложна и нестабильна, поэтому предпринимателям стоит критически оценить свои планы и инвестиции в предстоящем бизнес-сезоне. Читать далее...
Министр народонаселения: справедливее платить больше нашим людям, даже если это приведет к росту цен
Министр народонаселения Рийна Сольман (Isamaa) написала ответ на мнение Тоомаса Лумана, в котором отметила, что желание иметь все больше рабочих рук для дешевой работы является пирамидальной схемой, поскольку иммигранты и их потомки не захотят вечно выполнять дешевую работу. Читать далее...
Новый Пелевин: искусство чотких* иллюзий
Каждый год цикл повторяется: конец лета или начало осени – новая книга Виктора Пелевина – новая череда отзывов. Вот и «Искусство легких касаний»: кому – свидетельство того, что Пелевин исписался, кому – еще один кирпич в стене реальности, еще один кинжал в спину иллюзии, еще одна попытка достучаться до читателя. Читать далее...
Галерея: журналистку Аннели Аммас проводили в последний путь
Сегодня журналистку Аннели Аммас, скончавшуюся 27 августа, проводили в последний путь. Читать далее...
Синоптики рассказали, когда в Эстонии похолодает
По данным службы погоды Эстонии, начиная со вторника ожидается похолодание. Читать далее...
Во Франции двое мужчин напали на прохожих: один погибший, девять пострадавших
Сегодня 19-летний молодой человек был убит во время нападения близ Лиона, Франция, еще девять человек получили ранения, трое из них серьезно пострадали. Читать далее...
Завтра в Эстонии вывесят государственные флаги
Первого сентября в честь Дня знаний в Эстонии вывесят государственные флаги. Читать далее...