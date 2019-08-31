Картина дня: требование отставки ректора ТТУ, выигрыш в 800 000 евро и электрички до Нарвы

Выпускники ТТУ требуют отставки ректора Яака Аавиксоо

Выпускники Таллиннского технического университета (ТТУ), среди которых бывшие ректоры Андрес Кеэваллик и Олав Аарна, а также профессора вуза, требуют в открытом письме отставки нынешнего ректора Яака Аавиксоо. Читать далее...

Ректор ТТУ Аавиксоо заявил, что уйдет в отставку только в одном случае

Ректор Таллиннской технического университета (ТТУ) Яак Аавиксоо обратился к общественности после того, как выпускники ТТУ, среди которых бывшие ректоры Андрес Кеэваллик и Олав Аарна, а также профессора вуза, потребовали его отставки в открытом письме. Читать далее...

Таави Аас распорядился пустить электрички до Нарвы и Тарту

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас вчера передал государственному учреждению Eesti Raudtee распоряжение начинать подготовительные работы, результатом которых должно стать продление электрички от Таллинна до Нарвы и Тарту. Читать далее...

Пугающая тенденция в Эстонии: безответственные родители подвергают жизни детей опасности

Сегодня береговая охрана G4S завершает сезон на большинстве пляжей Эстонии. В Тарту возле Эмайыги и канала Анне спасатели на воде работают до 8 сентября. Итоги этого сезона оказались неутешительными. Читать далее...

Пропавший 42-летний мужчина найден мертвым

Полиция просила помощи общественности в поисках 42-летнего Элвиса, который поздно вечером 23-го августа уехал на автомобиле из деревни Сели в волости Рапла. Сегодня мужчину нашли мертвым. Читать далее...

Житель Эстонии в один миг разбогател на 800 000 евро

Во вчерашнем розыгрыше Eurojackpot житель Эстонии с помощью купленного в интернете лотерейного билета стал победителем в призовой группе 5+1 с выигрышем 846 843,80 евро. Читать далее...

Руководитель Bolt: в Париже еженедельно ломали тысячи самокатов, в Эстонии дела обстоят лучше

Руководитель предприятия Bolt Маркус Виллиг рассказал, что компания прекратила предлагать услугу по аренде самокатов во французской столице, так как проблемой там стали массовые вандализм и кражи. Читать далее...

Горсобрание обязали увеличить финансирование эстонского ЛГБТ-фестиваля в пять раз

Раквереское горсобрание, на основании решения Тартуского административного суда, поддержит третий ЛГБТ-фестиваль Festheart и выделит 1200 евро. Читать далее...

Глава государственной почтовой компании получает в месяц более 80 000 евро

Такие цифры привели к возникновению многочисленных вопросов, учитывая, что зарплаты обычных работников уменьшат. Читать далее...

Фото: в Таллинне появится новая достопримечательность