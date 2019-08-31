В молодежном центре произошла авария водопровода: нарушена работа библиотеки

«К счастью, вода оказалась между полками, и сами книги не пострадали», - сказала Кристель Лехтме, директор библиотеки. В настоящее время нет возможности выдавать в полном объеме специализированную литературу - книги об искусстве, спорте, истории, рукоделии, кулинарии, строительстве и садоводстве. «Если кому-то все-таки нужно, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее и мы попытаемся найти книгу. Три полки с книгами нашли убежище в нашем зале, поэтому арендовать это помещение тоже невозможно», - отметил Лехтме.