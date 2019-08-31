В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот и серьезно пострадал ребенок

Как рассказали в пресс-службе, самолет "Сигма" совершил жесткую посадку в деревне Минино в Клинском районе, 12-летняя девочка с переломами находится на осмотре врачей скорой помощи. Как сказал собеседник агентства "Интерфакс", 12-летняя пассажирка самолета доставлена в клинику в крайне тяжелом состоянии. Он добавил, что в настоящее время ребенок находится в реанимации. Врачи оказывают девочке необходимую помощь.