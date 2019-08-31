Сб, 31.08.2019
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В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот и серьезно пострадал ребенок

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

Как рассказали в пресс-службе, самолет "Сигма" совершил жесткую посадку в деревне Минино в Клинском районе, 12-летняя девочка с переломами находится на осмотре врачей скорой помощи. Как сказал собеседник агентства "Интерфакс", 12-летняя пассажирка самолета доставлена в клинику в крайне тяжелом состоянии. Он добавил, что в настоящее время ребенок находится в реанимации. Врачи оказывают девочке необходимую помощь.

В МЧС отметили, что в результате посадки возгорания не произошло.

Уточняются обстоятельства инцидента.

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