Google получил штраф на сотни миллионов долларов

Отмечается, что данный штраф является одним из крупнейших, наложенных в рамках американского закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA). В то же время Alphabet Inc., материнская компания Google, за последние три календарных года заработала 63 миллиарда долларов. По оценкам аналитиков, YouTube, чьи финансовые результаты не публикуются, приносит годовой доход в десятки миллиардов долларов.