Государство, возможно, поможет с жилищными кредитами молодым семьям Ида-Вирумаа

- Вы являетесь бывшим гендиректором Департамента полиции и бывшим гендиректором Департамента полиции безопасности. Когда вы узнали о том, что произошло между министром внутренних дел Мартом Хельме и гендиректором полиции Элмаром Вахером, о том, что последнего вынуждали уйти, а затем его попытались уволить, какие мысли это у вас вызвало?

- Для меня это было странным, потому что я тоже работал с несколькими министрами. У конфликта всегда две стороны. Но если оценивать Элмара Вахера, то я не нахожу ни одного значительного промаха, за который его можно упрекнуть. В свое время, когда я был гендиректором Департамента полиции, я повысил его до руководителя Центральной криминальной полиции, и на этом посту он, на мой взгляд, очень хорошо справлялся со своей работой. Позднее, наблюдая за его карьерой со стороны, я не заметил ничего настолько катастрофического, чтобы требовать от человека написать заявление об уходе.

- А как вы переведете судьям сказанные когда-то одним из ведущих политиков EKRE, вашего нынешнего партнера по правительству, слова о том, что головы судей должны полететь с плеч?

- По моему мнению, это безответственное высказывание и такой подход, который не согласуется с принципами правового государства. Такие высказывания нельзя воспринимать всерьез, это провоцирующая риторика в духе EKRE.

- То есть, слово - не есть дело?

- Оно не может быть делом, вы и сами это понимаете. Назначение судей на должность политическим путем - это ведь предполагает изменение Конституции. Конституцию можно изменить только двумя третями голосов двух созывов Рийгикогу. Я не вижу ни сейчас, ни в будущем возможности возникновения в Рийгикогу настолько обширного консенсуса, который позволил бы приступить к разрушению нашего правового государства.

- Как вам кажется, отец и сын Хельме, что сидят в правительстве в Доме Стенбока, и те Хельме, что время от времени выступают в эфире одной радиостанции, - это одни и те же люди?

- Порой кажется, что нет. Потому что когда поблизости нет микрофонов и аудитории, работа за столом правительства очень конструктивная, разумная и аргументированная. Там не разбрасываются лозунгами. Разумеется, есть разногласия, но такой риторики нет.