Луман: если мы сами не хотим выносить мусор, то иностранная рабочая сила - единственный вариант

«Мы надеемся на лучшее, но некоторая неопределенность и неопределенность в наших решениях, касающихся внутренней экономической политики, а также ситуации на наших основных рынках экспорта неизбежно делает нас осторожными», - сказал он.

Луман добавил, что проблемы с внутренним потреблением так скоро не появятся, и политикам есть что делить, по крайней мере на первый взгляд. «Будь то деньги налогоплательщиков или сбережения в пенсионных фондах. При этом предпринимателю остается только надеяться, что он не станет тем, кому придется платить по счетам. Как мы все знаем, надежды не оправдались, поэтому мы, вероятно, в итоге заплатим. Предпринимательская радость - это, конечно, замечательно, но предприниматель хочет жить, после уплаты налогов и зарплаты сотрудникам могло бы что-то и остаться. Как всегда, мы надеемся на лучшее и готовимся к худшему», - сказал он.

В своей речи Луман также обратился к проблеме иностранной рабочей силы, сказав, что мы все хотим снега зимой, почту в почтовом ящике утром или отходы в контейнере в нужное время. «Если мы не хотим делать эту работу сами, то я не вижу другого варианта, кроме как позволить делать это людям из других стран, которые могут не говорить по-эстонски, но готовы выполнять эту работу», - сказал он.

«Все развитые страны были вынуждены пойти по этому пути, и мы не должны думать, что станем исключением. У нас есть знания и опыт других стран, поэтому мы можем сделать это умнее и снизить риски», - добавил Луман.